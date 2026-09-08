Сергей Лавров: если Европа нападет на Россию, война будет очень короткой

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 62 0

Дипломат напомнил, что в ЕС не первый раз говорят о конфликте с Москвой, который якобы должен разгореться в 2030 году.

Что Сергей Лавров сказал о войне России с Европой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Если Европа нападет на Россию, то война будет очень короткой. Об этом в интервью проекту «Сама Меньшова» сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В ходе беседы с журналистом дипломат вспомнил слова президента России Владимира Путина о том, что Европа сама нарывается, когда кричит о какой-то агрессии РФ в сторону ЕС. Лавров отметил, что наша страна никогда не нападет на Европу, однако если случится обратная ситуация, то это будет очень короткая война.

Также глава МИД РФ прокомментировал заявления европейских политиков, которые не раз в публичном пространстве высказывались о том, что ЕС нужно как можно быстрее начать подготовку к конфликту с РФ. По их словам, столкновение с нашей страной начнется в 2030 году.

В этом контексте Сергей Лавров сравнил Европу с раненым зверем, который до последнего пытается сохранить главенство, используя, в том числе нечестные методы.

Говоря об урегулировании украинского конфликта, министр иностранных дел РФ напомнил, что возможность заключить сделку была еще в 2022 году в Стамбуле, но ни Киев, ни Европа не воспользовались этим шансом.

Ранее Сергей Лавров назвал обвинения России по БПЛА в Лейпциге началом настоящей войны. Он подчеркнул, что должного расследования так и не было, тем не менее ответственность за произошедшее все равно возложили на Москву.

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