Газманов рассказал, как поборол алкоголизм на заре карьеры

Легенда отечественной эстрады Олег Газманов стал героем очередной серии шоу Анастасии Ивлеевой, пишут Дни.ру.

Сначала звездный гость поразил ведущую отменной физической формой в 67 лет. Артист несколько раз сделал сальто на съемочной площадке, после чего без труда отжался 50 раз. В беседе с Ивлеевой Газманов признался, что не всегда вел здоровый образ жизни.

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По его словам, в самом начале карьеры певец пристрастился к крепкому спиртному. Во времена работы в калининградском ресторане коньяк помогал ему раскрепоститься, однако позже артист понял, как справиться с волнением.

« Я преодолел это, но мне было очень тяжело! Когда стал набирать известность, понял, что нужно перевести мандраж перед выходом на сцену во внутреннюю энергию. Я воспитал себя, и мне больше не нужен алкоголь, чтобы веселиться или быть спокойным », — признался Газманов.

Когда разговор зашел о семейном счастье с супругой Мариной Олег Михайлович рассказал о привычках, которые очень раздражают его половинку.

« Значит так, мерзкие привычки… Первое: снимаю штаны вместе с носками. Потом штаны даже не поднимаю, поэтому люблю джинсы и брюки, которые не мнутся. Второе: когда ем борщ, чавкаю. Моей любимой неприятно », — признался Газманов.

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