Газманов рассказал, как поборол алкоголизм на заре карьеры

Легенда отечественной эстрады Олег Газманов стал героем очередной серии шоу Анастасии Ивлеевой, пишут Дни.ру.
Сначала звездный гость поразил ведущую отменной физической формой в 67 лет. Артист несколько раз сделал сальто на съемочной площадке, после чего без труда отжался 50 раз. В беседе с Ивлеевой Газманов признался, что не всегда вел здоровый образ жизни.
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По его словам, в самом начале карьеры певец пристрастился к крепкому спиртному. Во времена работы в калининградском ресторане коньяк помогал ему раскрепоститься, однако позже артист понял, как справиться с волнением.
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