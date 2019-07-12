В Иркутской области объявлен траур по погибшим от паводка

, 8:32 Эфирная новость 24

По последним данным, стихия унесла жизни 25 человек.

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Фото, видео : Global Look Press / Christian Reister

Тема:
Паводок в Иркутской области 39

В Иркутской области в пятницу, 12 июля, объявлен траур по жертвам разрушительного наводнения. По последним данным, стихия унесла жизни 25 человек. О судьбе еще девяти по-прежнему ничего не известно.

Сегодня во всем регионе приспущены флаги, отменены развлекательные програмы и мероприятия. В больницах остаются полтысячи пострадавших. Среди них много детей.

Между тем, в регионе продолжают ликвидировать последствия наводения. Военные восстанавливают дороги:

«Сейчас на данный момент подразделения механизации занимаются отсыпкой автомобильной дороги для проезда техники, для разборки завалов, а также для проезда местных жителей к своим разрушенным домам».

Военные также доставляют гуманитарную помощь. По последним данным, от паводка пострадали более 100 населенных пунктов. В одном из них — в городе Тулуне — до сих пор стоит вода. Подтопленными остаются около 150 жилых домов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что уплывшие дома в Иркутской области отправляют на свалку без спроса хозяев.

Тема:
Паводок в Иркутской области 39
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