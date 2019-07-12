Алжирские футбольные фанаты этой ночью устроили настоящий погром в центре Парижа. Поводом стала победа команды над сборной из Кот д’Ивуара в кубке Африки.

После телетрансляции матча тысячи разгоряченных болельщиков вышли на улицы французской столицы. Сначала все шло мирно. У Триумфальной арки они жгли фаеры и танцевали прямо посреди проезжей части. Движение транспорта на центральных улицах оказались полностью перекрыто. Ближе к ночи разбушевавшиеся фанаты начали бить витрины магазинов, и выносить оттуда все ценное. Больше всего досталось мотосалону.

Мародеров попытались остановить прибывшие на место полицейские. Спецназу пришлось применить дубинки, чтобы разогнать толпу. О количестве задержанных не сообщается.

Далеко не всегда поведение футбольных фанатов становится головной болью для полицейских. Ранее 5-tv.ru рассказывал как болельщик в костюме петуха выбежал на поле матча Кубка Америки.