В петербургскую больницу доставили покусанную мамой девочку

, 12:18 249

Полиция проверяет обстоятельства получения травмы ребенком.

Фото : www.globallookpress.com

В одну из петербургских больниц вечером в четверг, 11 июля, поступила девочка, предположительно, восьми лет со следами укуса на спине.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по оценке врачей, травма была получена около трех дней назад. След от укуса позволяет предположить, что рана была нанесена человеком. Сама малышка сообщила, что ее укусила мама.

Врачи поставили диагноз «подкожное кровоизлияние задней поверхности грудной клетки» и сообщили о случившимся в полицию. Девочка госпитализирована в удовлетворительном состоянии.

Сейчас сотрудники устанавливают обстоятельства получения ребенком травмы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал другую дикую историю с покусанными детьми. Она тоже произошла в Петербурге. В июне в больницу были доставлены мальчики двух и пяти лет со следами укусов и побоев. Их старший брат рассказал, что травмы малышам нанесла мама.

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В петербургскую больницу доставили покусанную мамой девочку

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