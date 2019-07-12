Российская топ-модель Елена Перминова опубликовала в Instagram снимок с фотосессии в Париже. На фото знаменитость в ультракоротком черном платье и сексуальных туфлях идет по зеркальному коридору.
«Воспоминания из Парижа», — подписала снимок звезда.
Поклонники Елены поражены прекрасной фигурой многодетной мамы. Особенно их удивила длина и красота ног топ-модели.
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«Какие ноженьки!»
«Аж мурашки по коже!»
«Это просто невообразимо красиво»;
«Когда у тебя Ленинский проспект вместо ног»;
«Как приятно видеть настоящую красоту среди кучи искусственных силиконовых кукол», — похвалили новое фото модели подписчики.
Елена Перминова любит радовать своих фанатов новыми публикациями. Недавно она устроила фотосессию без халата. В целом, все комментарии под снимками сводились к эпитетам, восхваляющим красоту тела модели.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что модель Перминова вышла в свет в расстегнутом пиджаке на голое тело.