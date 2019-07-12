В Visa прокомментировали возможный уход из России

Компания Visa не строит планы на то, чтобы покидать российский рынок, передает РБК со ссылкой на представителя транснациональной платежной системы.

В Visa прокомментировали статью «Ъ», согласно которой иностранные платежные системы могут вскоре уйти из России из-за поправок, предложенных в Госдуме к закону «О национальной платежной системе».

Дело в том, через полгода после принятия документа приостановление расчетов какого-либо банка (один из примеров — санкции — Прим.ред.) будет считаться нарушением. Предполагаемые изменения, как планируют авторы поправок, помогут обеспечить бесперебойные платежи в России в том случае, если вдруг зарубежные компании решат отключить банки от расчетов.

Однако представитель компании Visa во время беседы с РБК подчеркнул, что вышеописанный материал строится на одних лишь предположениях.

«Россия является стратегически важным для Visa рынком. Компания Visa привержена своей миссии обеспечить бесперебойную работу безналичных платежей для всех участников платежной экосистемы: банков, ТСП и потребителей», — сказали в компании, добавив, что не собираются обсуждать мнения, основанные на предположениях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Visa увеличила лимит покупок без пин-кода.