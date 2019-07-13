Поменьше соли и завтрак в хорошей компании. Диета для тех кому за 40

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В зрелом возрасте начинают проявляться последствия неправильного образа жизни в молодости, а потому после 40 лет медики рекомендуют особенно тщательно следить за тем, что и как вы едите.

Фото : www.globallookpress.com /uwe umstätter

Очевидно, что последствия неправильного образа жизни в молодости обязательно проявятся в зрелом возрасте. Тем не менее после 40 лет многие из тех, кто следил за своим рационом, стараясь сохранить стройность, решают махнуть на диету рукой. А между тем медики настоятельно рекомендуют именно после 40 лет с особой тщательностью подходить к тому что и как вы едите.

Как пишет «АиФ», средняя калорийность суточного рациона для мужчин с нормальной массой тела должна составлять 2300 килокалорий, а для женщин — 2000 килокалорий.

При этом стоит ограничить потребление животных жиров (то есть жирного мяса, птицы, колбас, сливочного масла, сметаны), а также продуктов, содержащих повышенный уровень холестерина (таких как рыбная икра или яичные желтки).

Потребление сахара диетологи советуют свести к 30-40 граммам в день, а соли — к одной чайной ложке.

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Вместо этого обогатите рацион растительными и животными источниками моно- и полиненасыщенных жирных кислот омега 6 и 3. Они содержатся в подсолнечном, оливковом, льняном и соевом масле, в жирной рыбе — такой как скумбрия, сельдь иваси, палтус и лосось.

Кроме того, нужно перейти на кисломолочные продукты с пониженной жирностью, есть также продукты с повышенным содержанием витаминов группы В — хлеб из муки грубого помола, гречневую, овсяную и пшенную каши. Важны также витамины C и P, которые содержатся в отваре шиповника, апельсинах, сладком красном перце, крыжовнике, смородине, зеленом луке, петрушке и укропе, а также соли магния и калия, содержащиеся в рисе, овсянке, капусте, черносливе, картошке, морковке, орехах, молоке и говядине.

Очень важно постоянно вместе с пищей употреблять антиоксиданты, которые способствуют замедлению процессов старения, и выпивать полтора-два литра жидкости в день.

Питаться врачи рекомендуют 4-5 раз в день, но понемногу, обязательно завтракать и, что тоже имеет не последнее значение в поддержания здоровья, делайте это в хорошей компании, чтобы процесс доставлял удовольствие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как средиземноморская диета влияет на настроение.

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