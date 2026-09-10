МЦК исполнилось десять лет: ежедневно им пользуются 600 тысяч пассажиров

Собянин: МЦК задало новый стандарт городских перевозок

Московскому центральному кольцу (МЦК) исполнилось десять лет. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС написал Сергей Собянин.

«10 сентября 2016 года вместе с президентом Владимиром Путиным мы запустили в столице МЦК. Это кардинально изменило транспортную систему столицы и жизнь горожан», — отметил мэр Москвы.

Ранее на месте кольца была устаревшая железная дорога без пассажирского движения, а рядом располагались запущенные промзоны. Сейчас МЦК — это 54 километра современных путей и 31 комфортный городской вокзал с безбарьерной средой и единой платежной системой.

Со станций можно бесплатно пересаживаться на метро и МЦД. За счет интеграции и минимальных интервалов кольцо фактически стало новой линией метро, улучшив транспортную доступность в 34 районах, где живут более трех миллионов человек.

Ежедневно МЦК пользуются 600 тысяч пассажиров, а за десять лет совершено более 1,4 миллиарда поездок. По кольцу курсируют «Ласточки» с интервалом четыре минуты в часы пик, с вагонами тишины, туалетами и местами для велосипедов. Рядом со станциями развивается социальная и коммерческая инфраструктура, а сам проект стал прототипом для Московских центральных диаметров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Московский центральный диаметр-4 отметил трехлетие: за это время пассажиры совершили по нему более 265 миллионов поездок. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Четвертый диаметр стал самым протяженным в столице, связав ТиНАО с Балашихой.

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