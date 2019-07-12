Анна Семенович рассказала, когда выйдет замуж и заведет детей

Телеведущая Анна Семенович в последнее время очень много путешествует. Этим летом всего за неделю она посетила три страны — Италию, Грецию и Израиль. Фотографиями с отдыха и своими впечатлениями певица постоянно делится с подписчиками в Instagram, которых у нее уже два миллиона.

Недавно Анна решила ответить на вопросы поклонников в сторис. Многих фанатов интересовала личная жизнь Семенович. Артистка призналась, что не против обручиться, но только с достойным мужчиной, чтобы стать еще счастливее. А иначе нет смысла, считает певица.

Instagram @ann_semenovich

Следом Анна Семенович рассказала, когда планирует заводить детей. «Как только найду достойного папу для детей, так сразу», — заявила знаменитость. Пока же телеведущая полностью погружена в карьеру. Сейчас она занимается работой над новой песней. О личной жизни певица говорит крайне редко. Видимо, только для своих поклонников в Instagram решила сделать исключение.

Instagram @ann_semenovich