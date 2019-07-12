Анна Семенович рассказала, когда выйдет замуж и заведет детей

Телеведущая Анна Семенович в последнее время очень много путешествует. Этим летом всего за неделю она посетила три страны — Италию, Грецию и Израиль. Фотографиями с отдыха и своими впечатлениями певица постоянно делится с подписчиками в Instagram, которых у нее уже два миллиона.
Недавно Анна решила ответить на вопросы поклонников в сторис. Многих фанатов интересовала личная жизнь Семенович. Артистка призналась, что не против обручиться, но только с достойным мужчиной, чтобы стать еще счастливее. А иначе нет смысла, считает певица.
Следом Анна Семенович рассказала, когда планирует заводить детей.
«Как только найду достойного папу для детей, так сразу», — заявила знаменитость.
Пока же телеведущая полностью погружена в карьеру. Сейчас она занимается работой над новой песней. О личной жизни певица говорит крайне редко. Видимо, только для своих поклонников в Instagram решила сделать исключение.
Пять лет назад в СМИ писали, что Семенович рассталась с гражданским супругом Иваном. Тогда артистка заявила, что они просто не сошлись характерами. Через год Анна уже влюбилась в бизнесмена из Швейцарии, однако эти отношения тоже оказались недолгими. В прошлом году Семенович на одном из телеканалов рассказала, что ее сердце занято, однако имя избранника не назвала.
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