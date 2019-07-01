Продюсер «Блестящих» поведала о богатых покровителях солисток

Продюсер группы «Блестящие» — Олеся Сазыкина — длительное время работала с «золотым» составом коллектива. По ее словам, все певицы имели богатых покровителей и не стеснялись получать от них дорогие презенты.

Например, Жанна Фриске тогда встречалась с продюсером группы — Андреем Грозным. Солистка рассекала на модной Audi TT и могла позволить себе устроить скандал на концерте. Поклонник Юлии Ковальчук тоже подарил ей автомобиль — это был недешевый Volkswagen.

«Блестящей» Ксении Новиковой машина также досталась от мужчины — актера Михаила Беспалова. Дорогое транспортное средство для Анастасии Осиповой приобрел теннисист Марат Сафин.

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Сазыкина утверждает, что Жанна Фриске, помимо Андрея Грозного, имела и других покровителей. Просто она их тщательно скрывала. Как пишет сайт Тeleprogramma.pro, Анна Семенович научилась тайно встречаться с любовниками именно у Жанны Фриске. По словам продюсера «Блестящих», как-то раз Семенович отмечала день рождения в московском клубе. Там же находился ее бойфренд. Однако никто из гостей даже не заподозрил молодых людей в любовной связи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Семенович публикует в Instagram фотографии, выгодно подчеркивающие ее объемные формы.