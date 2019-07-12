В Карачаево-Черкесии ищут четырех туристов, перевернувшихся на катамаране

Четыре рафтера из Калининградской области перевернулись на катамаране во время сплава по горной реке в Карачаево-Черкесии (КЧР). Об этом сообщает ТАСС.

В региональном МЧС рассказали, что сообщение о происшествии поступило в службу в пятницу, 12 июля около четырех часов дня.

«Группа туристов из четырех человек перевернулась на катамаране при сплаве по реке Аксаут», — утверждают спасатели.

По предварительной информации, ЧП произошло в первый день сплава. Туристы планировали двигаться по бурной реке трое суток — с 12 по 15 июля. Изначально в турпоход хотели отправиться пять человек. Однако в последний момент один из них заболел.

В МЧС отметили, что туристы прибыли в КЧР из Калининградской области и прошли регистрацию в службе. В настоящий момент ведутся поиски пострадавших. В розыскных мероприятиях задействованы восемь человек личного состава МЧС, одна единица техники и одно плавсредство.

Сейчас о состоянии туристов, перевернувшихся на катамаране, ничего не известно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что капитан затонувшего в Черном море катера не имел лицензии.