Самолет выкатился за пределы ВПП на греческом острове Наксос

Самолет ATR 42 греческой авиакомпании Sky Express в пятницу, 12 июля, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту острова Наксос. Как сообщает портал Naxos Press, инцидент произошел в тот момент, когда воздушное судно маневрировало по ВПП перед взлетом.

На борту находились 47 человек. Все они были доставлены в порт, где уже морем были доставлены в Афины. Воздушная гавань была закрыта до конца дня, пока при помощи специального обрудования ATR 42 не был отбуксирован с ВПП.

О причинах ЧП не сообщается. Пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об инциденте на рейсе Тиват (Черногория) - Москва. Во время полета первый пилот экипажа почувствовал себя плохо и потерял сознание.