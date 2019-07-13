Самолет выкатился за пределы ВПП на греческом острове Наксос

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Инцидент произошел во время маневрирования по полосе перед взлетом.

Фото : Twitter.com @nicomaounis

Самолет ATR 42 греческой авиакомпании Sky Express в пятницу, 12 июля, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту острова Наксос. Как сообщает портал Naxos Press, инцидент произошел в тот момент, когда воздушное судно маневрировало по ВПП перед взлетом. 

На борту находились 47 человек. Все они были доставлены в порт, где уже морем были доставлены в Афины. Воздушная гавань была закрыта до конца дня, пока при помощи специального обрудования ATR 42 не был отбуксирован с ВПП. 

О причинах ЧП не сообщается. Пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об инциденте на рейсе Тиват (Черногория) - Москва. Во время полета первый пилот экипажа почувствовал себя плохо и потерял сознание.

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