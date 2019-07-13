«Обещаю любить всю жизнь»: Сказочное видео со свадьбы Тодоренко и Топалова

Ведущая Регина Тодоренко и поп-исполнитель Влад Топалов — пара, которая считается одной из самых красивых в мире российского шоу-бизнеса. Звезды познакомились еще во время работы над спектаклем «Заложи жену в ломбард» — они на сцене изображали супругов и, похоже, постановка показалась пророческой.

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Романтические свидания, признания в любви, помолвка, роспись в ЗАГСе, семейные путешествия, рождения ребенка — жизнь знаменитостей была похожа на сказку. Только одного в ней не хватало — настоящей свадьбы. И супруги решили это исправить. Несмотря на то, что они формально уже связали себя узами брака, жили вместе и воспитывали сына, они все-таки решили устроить настоящее торжество, куда пригласили друзей и близких. Причем, чтобы праздник получился действительно незабываемым, они отправились в Сорренто.

Задумка удалась, и свадьба прошла так, как можно видеть только в голливудских фильмах. Бытовая жизнь не разрушила любовь Тодоренко и Топалова, а только ее укрепила. Знаменитости не раз признавались, что в лице друг друга они нашли настоящее счастье. Оба — смешные, веселые, всегда энергичные и невероятно харизматичные — они идеально сошлись характерами и на своем примере не раз доказывали публике, что даже в условиях большого количества работы можно всегда находить время нам семью. По страницам звезд в социальных сетях казалось, что они не отходят друга от друга ни на шаг: вместе дома, в отпуске и даже на съемочной площадке. Так и должна жить настоящая семья — считали подписчики.

Но даже, несмотря на все это, примерив на себя платье невесты, Тодоренко не смогла сдержать волнения. Пот пробежал и по лицу Влада Топалова. Он всегда привык видеть возлюбленную в других амплуа, а здесь она предстала перед ним в подвенечном наряде.

В присутствии всех гостей Топалов и Тодоренко поклялись вечно любить друг друга.

«Нигде на планете нет такого прекрасного мужчины, как ты. Хотя один все-таки есть, но он как раз от тебя <.> Я обещаю любить тебя каждой клеточкой и каждым меридианом своего сердца в этой жизни, в следующей и в послеследующей. Я люблю тебя», — с замиранием сердца произнесла Регина Тодоренко.

Услышав такие искренние слова, гости мероприятия не смогли сдержать слез. С дрожью свадебное видео смотрели и подписчики пары. Оно пробрало до мурашек почти всех зрителей. Влюбленные сумели устроить настоящую сказку и заставили в нее поверить своих преданных фанатов. Поклонники поздравили супругов с важным событием в их жизни и пожелали никогда не терять теплых чувств друг к другу.

Свои поздравления под постами Топалова и Тодоренко в Instagram оставили и звезды шоу-бизнеса.

«Какое крутое видео! Как трейлер к фильму!» — написала певица Саша Савельева.

«Это охренеть как красиво! Как жаль, что я не смог быть с вами! Дико расстроился… Люблю вас, и помните о моем предупреждении», — отметил Сергей Лазарев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Топалов и Тодоренко похвастались романтическим вечером в Сорренто.