«Кривляки!»: Топалов и Тодоренко похвастались романтическим вечером в Сорренто

Артисты Влад Топалов и Регина Тодоренко, которые несколько дней назад сыграли свадьбу в итальянском Сорренто, похвастались перед поклонниками романтическим снимком. Они сфотографировались на фоне заката в том же Сорренто и рассказали, что это их последний вечер в Италии.

Instagram @reginatodorenko