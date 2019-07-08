«Кривляки!»: Топалов и Тодоренко похвастались романтическим вечером в Сорренто

Артисты Влад Топалов и Регина Тодоренко, которые несколько дней назад сыграли свадьбу в итальянском Сорренто, похвастались перед поклонниками романтическим снимком. Они сфотографировались на фоне заката в том же Сорренто и рассказали, что это их последний вечер в Италии.
«Солнце блестит, как исполинский бриллиант», — написала Тодоренко.
«Приятно видеть счастливых людей», — прокомментировал один из пользователей.
«Какие вы хорошие, как вы мне нравитесь», — добавил другой.
«Классные! Нашли друг друга, кривляки!» — добавил юзер.
Тодоренко, в свою очередь, поблагодарила подписчиков за комплименты.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что пользователи раскритиковали свадебное платье Регины Тодоренко.