«Кривляки!»: Топалов и Тодоренко похвастались романтическим вечером в Сорренто

, 5:27 Фото 133

На днях артисты сыграли настоящую свадьбу и теперь возвращаются в Россию.

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Фото, видео : Instagram @reginatodorenko

Артисты Влад Топалов и Регина Тодоренко, которые несколько дней назад сыграли свадьбу в итальянском Сорренто, похвастались перед поклонниками романтическим снимком. Они сфотографировались на фоне заката в том же Сорренто и рассказали, что это их последний вечер в Италии.

Instagram @reginatodorenko

«Солнце блестит, как исполинский бриллиант», — написала Тодоренко.

«Приятно видеть счастливых людей», — прокомментировал один из пользователей.

«Какие вы хорошие, как вы мне нравитесь», — добавил другой.

«Классные! Нашли друг друга, кривляки!» — добавил юзер.

Тодоренко, в свою очередь, поблагодарила подписчиков за комплименты.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что пользователи раскритиковали свадебное платье Регины Тодоренко.

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