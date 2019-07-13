Пассажирка такси погибла в страшном ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

, 2:23 Эксклюзивное видео 98

В районе Новоарбатского моста столкнулись люксовый Infiniti и такси.

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Фото, видео : pixabay.com

ДТП со смертельным исходом произошло на западе Москвы. У дома 4 по Кутузовскому проспекту столкнулись автомобиль Infiniti и такси Hyundai. В результате аварии такси вынесло на тротуар, его капот сильно смяло, сообщают РИА Новости.

По предварительной информации, в ДТП погиб один человек — пассажирка такси, еще четверо пострадали.

Как стало известно 5-tv.ru, с места аварии был госпитализирован в тяжелом состоянии 18-летний молодой человек и 27-летняя девушка. Водителя такси деблокировали из автомобиля спасатели.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, скорой помощи и правоохранительные органы. Движение на участке затруднено. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на севере Москвы 11 июля произошло ДТП. На перекрестке 4-го Лихачевского переулка с Лихоборской набережной легковая LADA Priora протаранила самосвал.

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