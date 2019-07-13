Самолет Utair совершил экстренную посадку возле деревни под Тобольском

Самолет Ан-2 авиакомпании Utair совершил экстренную посадку рядом с деревней Лайтамак Тобольского района Тюменской области. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на очевидца инцидента.

«Самолет должен был доставить жителей Заболотья (труднодоступный район области — Прим. ред.) из Лайтамака в Тобольск. Но сразу после взлета [произошла поломка], самолет с трудом смог вернуться на землю», — рассказал свидетель произошедшего.

Известно, что на борту Ан-2 находились 12 пассажиров. Они не пострадали, но сильно напуганы.

По словам источника издания, экипаж постарался самостоятельно устранить проблему и снова подняться в воздух, хотя по инструкции пилоты обязаны вызвать спецборт для эвакуации пассажиров.

URA.RU отмечает, что местные жители наблюдают такие инциденты с завидным постоянством. Компании до сих пор никак не прокомментировала данный инцидент.

Ранее 5-tv.ru сообщал об аварийной посадке пассажирского самолета в Израиле.