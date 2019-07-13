Суд отменил штраф ЦОДД за уменьшенные дорожные знаки

Мосгорсуд отменил ранее назначенные штрафы ГИБДД в размере 500 тысяч рублей в отношении столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) за установку на одной из улиц уменьшенных дорожных знаков без согласования с Госавтоинспекцией, что якобы угрожает безопасности, сообщает «Ъ».

« Из определения Мосгорсуда следует, что основной спор развернулся вокруг трактовки юридической силы предварительного национального стандарта (ПНСТ). Этот документ закрепляет право городов применять знаки размером 500×500 миллиметров на „нескоростных“ улицах. В ГИБДД сочли, что ПНСТ носит рекомендательный характер и не должен противоречить действующим национальным стандартам », — говорится в материале издания.

Согласно решению Мосгорсуда, ПНСТ вправе применяться наравне с действующими стандартами при условии обеспечения безопасности дорожного движения. Отмечается, что данные условия были созданы ЦОДД при установке уменьшенных знаков, а также схема организации движения не претерпела изменений. Учитывая данные факты, суд не увидел необходимости проведения согласований с ГИБДД.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что новые дорожные знаки появились в России.