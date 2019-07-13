Суд отменил штраф ЦОДД за уменьшенные дорожные знаки

, 12:24 Видео 72

Основной спор развернулся вокруг трактовки юридической силы предварительного национального стандарта.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС/Карпухин Сергей, /Драчев Виктор, /Мальгавко Сергей

Мосгорсуд отменил ранее назначенные штрафы ГИБДД в размере 500 тысяч рублей в отношении столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) за установку на одной из улиц уменьшенных дорожных знаков без согласования с Госавтоинспекцией, что якобы угрожает безопасности, сообщает «Ъ».

«Из определения Мосгорсуда следует, что основной спор развернулся вокруг трактовки юридической силы предварительного национального стандарта (ПНСТ). Этот документ закрепляет право городов применять знаки размером 500×500 миллиметров на „нескоростных“ улицах. В ГИБДД сочли, что ПНСТ носит рекомендательный характер и не должен противоречить действующим национальным стандартам», — говорится в материале издания.

Согласно решению Мосгорсуда, ПНСТ вправе применяться наравне с действующими стандартами при условии обеспечения безопасности дорожного движения. Отмечается, что данные условия были созданы ЦОДД при установке уменьшенных знаков, а также схема организации движения не претерпела изменений. Учитывая данные факты, суд не увидел необходимости проведения согласований с ГИБДД.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что новые дорожные знаки появились в России.

Читайте также

+17° Днём +16°
Ночью +8°
63.02
0.03 71.01
-0.55
Три знака Зодиака, которые смогут отравить жизнь любому

Последние новости

13:48
Зеленского назвали «вдохновителем» обстрела здания телеканала «112 Украина»
13:40
Четыре человека пострадали при пожаре на военном аэродроме под Саратовом
13:30
Минкульт утвердит порядок формирования цен на допуслуги при продаже билетов
13:13
Момент выстрела из гранатомета по зданию телеканала «112 Украина» — видео
12:59
«Имею право»: Ольга Серябкина занималась сексом в центре Москвы — видео
12:52
Девять станций метро закрыли в Москве

Сейчас читают

Три знака Зодиака, которые смогут отравить жизнь любому
Поклонники обсуждают архивный снимок большой семьи Пугачевой
Виторган опубликовал провокационное фото Нино Нинидзе

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги