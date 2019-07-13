Девять станций метро закрыли в Москве

В Москве на неделю закрыли девять станций метро. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспорта первопрестольной.
Жители и гости столицы вплоть до 21 июля не смогут воспользоваться станциями метрополитена на участке от «Коммунарки» до «Проспекта Вернадского». В центр можно доехать от станции «Университет».
Закрытие связано со строительством юго-западного сектора Большой кольцевой линии.
Для удобства москвичей между перекрытыми станциями пустили
В Департаменте обещают открыть станции в 5.30 21 июля.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в московском метро пассажирка разделась и нецензурно выражалась.