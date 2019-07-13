Девять станций метро закрыли в Москве

В Москве на неделю закрыли девять станций метро. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспорта первопрестольной.

Жители и гости столицы вплоть до 21 июля не смогут воспользоваться станциями метрополитена на участке от «Коммунарки» до «Проспекта Вернадского». В центр можно доехать от станции «Университет».

Закрытие связано со строительством юго-западного сектора Большой кольцевой линии.

Для удобства москвичей между перекрытыми станциями пустили компенсационные автобусы КМ, они возят пассажиров с 5:30 до 2:00.

В Департаменте обещают открыть станции в 5.30 21 июля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в московском метро пассажирка разделась и нецензурно выражалась.