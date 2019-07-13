Смертельная авария под Петербургом попала на видео

Страшную аварию на регулируемом перекрестке в поселке Песочное в курортном районе Санкт-Петербурга запечатлели камеры наблюдения. Как сообщили в отделе в ГИБДД, ДТП в ночь на субботу, 13 июля, автомобиль Subaru Impreza, за рулем которого находился 40-летний мужчина, на полном ходу врезался в остановившееся на красный сигнал светофора такси Hyundai Solaris. В результате 22-летний водитель Hyundai погиб на месте. Водитель и 40-летний пассажир Subaru госпитализированы с многочисленными травмами.

Как сообщают в соцсетях очевидцы аварии, оба мужчины в Subaru были нетрезвы.

«В красной машине водитель вышел сам в крови, машина дымилась. Во второй зажало человека, девушка кричала: „Вытащите его!“ Как поняла по крикам, в красной ехали нетрезвые и молодые. Они и протаранили такси», — пишет свидетель.

По факту ДТП полиция проводит проверку и устанавливает личности участников происшествия и обстоятельства аварии.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео горящего среди бела дня посреди оживленной улицы в Санкт-Петербурге автомобиля.