Прожиточный минимум трудящихся собираются повысить на 4,1%

Министерство труда и социальной защиты намерено повысить прожиточный минимум трудоспособного населения на 4,1%. К такому решению ведомство пришло по итогам второго квартала 2019 года.
С проектом приказа можно ознакомиться на портале проектов нормативных актов.
Получается, что уровень прожиточного минимума за исследуемый период увеличился для детей на 4% ровно, для трудящихся — на 4,1%, для пенсионеров — на 3,8%.
Росстат подсчитал, что индекс потребительских цен (ИПЦ) во втором квартале 2019 года к предыдущему кварталу составил 100,9%. При этом, стоимость продуктов увеличилась на 3,8%
По словам ведомства, сильнее всего подорожали овощи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минтруд собирается разрешить женщинам работать машинистами в метро и дальнобойщиками.