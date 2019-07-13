Прожиточный минимум трудящихся собираются повысить на 4,1%

Министерство труда и социальной защиты намерено повысить прожиточный минимум трудоспособного населения на 4,1%. К такому решению ведомство пришло по итогам второго квартала 2019 года.

С проектом приказа можно ознакомиться на портале проектов нормативных актов.

«Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 г. на душу населения в размере 11185 рублей, для трудоспособного населения — 12130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11004 рублей», — говорится в пояснительной записке.

Получается, что уровень прожиточного минимума за исследуемый период увеличился для детей на 4% ровно, для трудящихся — на 4,1%, для пенсионеров — на 3,8%.

Росстат подсчитал, что индекс потребительских цен (ИПЦ) во втором квартале 2019 года к предыдущему кварталу составил 100,9%. При этом, стоимость продуктов увеличилась на 3,8% в составе величины прожиточного минимума на душу населения.

По словам ведомства, сильнее всего подорожали овощи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минтруд собирается разрешить женщинам работать машинистами в метро и дальнобойщиками.