Александра Ревва часто публикует в Instagram снимки своих дочек — 11-летней Алисы и шестилетней Амели. На этот раз в объектив попала младшенькая. Новое фото заставило поклонников гадать — на кого же похожа дочка Реввы?

На кадре лицо Амели снято крупным планом. Часть подписчиков уверена, что девочка — маленькая копия мамы.

«Как и мама, очень красивая доча»;

«Младшая — копия мама»;

«Думал, вся в отца. Нет, в мать!» — уверяют фолловеры.

Instagram @arthurpirozhkov