Александра Ревва часто публикует в Instagram снимки своих дочек — 11-летней Алисы и шестилетней Амели. На этот раз в объектив попала младшенькая. Новое фото заставило поклонников гадать — на кого же похожа дочка Реввы?
На кадре лицо Амели снято крупным планом. Часть подписчиков уверена, что девочка — маленькая копия мамы.
«Как и мама, очень красивая доча»;
«Младшая — копия мама»;
«Думал, вся в отца. Нет, в мать!» — уверяют фолловеры.
Однако большинство поклонников считают, что младшая дочка Александра Реввы — Амели — больше похожа на звездного папу.
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«Глаза Пирожка»;
«Папина копия»;
«Папина дочка!»
«Кто может быть красивей Артура Пирожкова? Дочь Артура Пирожкова!» — заявляют фанаты.
Ранее 5-tv.ru писал, что Александр Ревва с женой и дочками отдыхает в Барселоне.