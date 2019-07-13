Младшая дочь Реввы совсем не похожа на отца — фото

, 16:47 Фото 159

Комик вызвал бурю обсуждений новым снимком шестилетней дочери.

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Фото, видео : Instagram @arthurpirozhkov

Александра Ревва часто публикует в Instagram снимки своих дочек — 11-летней Алисы и шестилетней Амели. На этот раз в объектив попала младшенькая. Новое фото заставило поклонников гадать — на кого же похожа дочка Реввы?

На кадре лицо Амели снято крупным планом. Часть подписчиков уверена, что девочка — маленькая копия мамы.

«Как и мама, очень красивая доча»;

«Младшая — копия мама»;

«Думал, вся в отца. Нет, в мать!» — уверяют фолловеры.

Instagram @arthurpirozhkov

Однако большинство поклонников считают, что младшая дочка Александра Реввы — Амели — больше похожа на звездного папу.

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«Глаза Пирожка»;

«Папина копия»;

«Папина дочка!»

«Кто может быть красивей Артура Пирожкова? Дочь Артура Пирожкова!» — заявляют фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Александр Ревва с женой и дочками отдыхает в Барселоне.

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