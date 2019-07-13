Российская актриса Екатерина Шпица, известная по фильму «Экипаж», опубликовала в Instagram фото и видео с отдыха в Турции. Подписчики знают — артистка не забывает делать физические упражнения даже в отпуске и может похвастаться безупречной фигурой. Однако сейчас Шпица посетовала по поводу своего тела.
Поклонники заверили любимую актрису, что с ее комплекцией все в порядке.
«Не в росте дело, а в страсти и азарте! А они у вас есть. Так что, вперед и с песней!»
«Так вас за это и любят. Выглядели бы по-другому, может, не так все и хорошо было бы. Любите себя, а мы вас»;
«Мелкий рост у женщины — это женственно и секси», — уверяют звезду фанаты.
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Екатерина Шпица отрывается на отдыхе в жаркой Турции по полной. Ее приводят в восторг местные тусовки.
Ранее 5-tv.ru писал, что Екатерина Шпица в купальнике продемонстрировала результат тренировок.