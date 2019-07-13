Российская актриса Екатерина Шпица, известная по фильму «Экипаж», опубликовала в Instagram фото и видео с отдыха в Турции. Подписчики знают — артистка не забывает делать физические упражнения даже в отпуске и может похвастаться безупречной фигурой. Однако сейчас Шпица посетовала по поводу своего тела.

«Какая же я все-таки мелкая. Часто себя переоцениваю. В смысле, я смотрела на эту танцовщицу, когда она танцевала одна на этом помосте, и думала — вот, человек похожей комплекции. А теперь гляжу на фото… нет — трясти мне, короче, только рюшами и остается!» — сравнила себя с профессиональной танцовщицей Шпица.

Поклонники заверили любимую актрису, что с ее комплекцией все в порядке.

«Не в росте дело, а в страсти и азарте! А они у вас есть. Так что, вперед и с песней!»

«Так вас за это и любят. Выглядели бы по-другому, может, не так все и хорошо было бы. Любите себя, а мы вас»;

«Мелкий рост у женщины — это женственно и секси», — уверяют звезду фанаты.

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Екатерина Шпица отрывается на отдыхе в жаркой Турции по полной. Ее приводят в восторг местные тусовки.

«Как же мне вчера понравилось на латинской вечеринке! И как в тему я взяла на отдых комбинезон с испанскими мотивами — потрясла вчера рюшечками. Самые жаркие танцы остались за кадром, потому что некому было снять, все самозабвенно отрывались на танцполе!» — делится с фанатами актриса.

Ранее 5-tv.ru писал, что Екатерина Шпица в купальнике продемонстрировала результат тренировок.