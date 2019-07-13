Видео: Зеленский публично попросил уволиться руководителя ГФС

Украинский президент Владимир Зеленский публично потребовал от руководителя Государственной фискальной службы (ГФС) страны Александра Власова подать заявление об увольнении. Слова главы Незалежной прозвучали во время рабочего визита в Одессу.

Такое требование Зеленский выдвинул в связи с тем, что Власов «не смог справиться» со своими подчиненными — вместо того, чтобы уволить глав нескольких таможенных служб, отправил их в отпуск. Кроме того, мужчина разместил в социальных сетях ложное сообщение о снятии указанных сотрудников с должностей.

«Вы считаете, что я идиот? Ладно я, но вы всех нас считаете идиотами? Я хотел бы, чтобы вы лично написали заявление на ваше увольнение. Не пошли в отпуск, а реально это сделали», — сказал Владимир Зеленский.

Также украинский лидер попросил исполняющего обязанности главы ГФС назвать дату написания заявления, чтобы ему не пришлось «узнавать о ней из Facebook». Власов заверил, что документ будет готов в субботу, 13 июля.

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