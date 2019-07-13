Видео: Зеленский публично попросил уволиться руководителя ГФС

, 17:40 Видео 70

По мнению президента Украины, исполняющий обязанности главы фискальной службы не справляется с руководящей должностью.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС/ZEUS, Twitter @APUkraine

Украинский президент Владимир Зеленский публично потребовал от руководителя Государственной фискальной службы (ГФС) страны Александра Власова подать заявление об увольнении. Слова главы Незалежной прозвучали во время рабочего визита в Одессу.

Такое требование Зеленский выдвинул в связи с тем, что Власов «не смог справиться» со своими подчиненными — вместо того, чтобы уволить глав нескольких таможенных служб, отправил их в отпуск. Кроме того, мужчина разместил в социальных сетях ложное сообщение о снятии указанных сотрудников с должностей.

«Вы считаете, что я идиот? Ладно я, но вы всех нас считаете идиотами? Я хотел бы, чтобы вы лично написали заявление на ваше увольнение. Не пошли в отпуск, а реально это сделали», — сказал Владимир Зеленский.

Также украинский лидер попросил исполняющего обязанности главы ГФС назвать дату написания заявления, чтобы ему не пришлось «узнавать о ней из Facebook». Власов заверил, что документ будет готов в субботу, 13 июля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как прошли первые телефонные переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Читайте также

+18° Днём +16°
Ночью +8°
63.02
0.03 71.01
-0.55
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 июля

Последние новости

18:25
«Богиня!» Светлана Ходченкова взбудоражила фанатов изгибами тела — фото
18:10
«Протон-М» с телескопом «Спектр-РГ» стартовал с Байконура — видео
17:55
Драка возле бара SKAZKA в Уфе, где избили полицейского попала на видео
17:40
Видео: Зеленский публично попросил уволиться руководителя ГФС
17:33
Жуткое видео: грузовик въехал в дорожных рабочих на трассе Уфа-Оренбург
17:17
Стало известно о подготовке западными спецслужбами дезинформации о руководстве РФ

Сейчас читают

«Имею право»: Ольга Серябкина занималась сексом в центре Москвы — видео
Виторган опубликовал провокационное фото Нино Нинидзе
Момент выстрела из гранатомета по зданию телеканала «112 Украина» — видео

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги