Рената Литвинова опубликовала в Instagram архивное фото. На нем кинодива в очередной раз демонстрирует свое уникальное чувство стиля. Актриса уже много лет поддерживает имидж загадочной женщины в элегантных нарядах. Фанаты в восторге от того, как выглядит 52-летняя звезда.
«Прошло лет двадцать, но смысл остался тот же. 90-е», — подписала фото артистка.
Многие поклонники отметили, что на архивном снимке Рената Литвинова очень похожа на свою 17-летнюю дочь Ульяну.
«Смотрю на это фото — и вижу вашу дочь»;
«Как Ульяна на вас похожа!»
«Копия Ульяны», — удивились сходству мамы и дочки подписчики.
Фанаты были поражены, что за столько лет актриса почти не изменилась.
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«Вы совсем не изменились, ни капельки»;
«Прошло 20 лет, а вы не изменились совсем»;
«И вы остались прежней, такой же нереально стильной и красивой!» — заметили фолловеры.
Рената Литвинова снимает фильм «Северный ветер». В съемках кинокартины, помимо актрисы, принимает участие ее дочь. В прокат фильм выйдет зимой 2019 года.
Ранее 5-tv.ru писал, что фанаты обсуждают фантазийное платье Ренаты Литвиновой.