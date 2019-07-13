«Как похожа!» Рената Литвинова на архивном фото — копия своей дочки

, 20:16 Фото 380

Артистка опубликовала снимок из 90-х.

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Фото, видео : Instagram @renatalitvinovaofficiall

Рената Литвинова опубликовала в Instagram архивное фото. На нем кинодива в очередной раз демонстрирует свое уникальное чувство стиля. Актриса уже много лет поддерживает имидж загадочной женщины в элегантных нарядах. Фанаты в восторге от того, как выглядит 52-летняя звезда.

«Прошло лет двадцать, но смысл остался тот же. 90-е», — подписала фото артистка.

Многие поклонники отметили, что на архивном снимке Рената Литвинова очень похожа на свою 17-летнюю дочь Ульяну.

«Смотрю на это фото — и вижу вашу дочь»;

«Как Ульяна на вас похожа!»

«Копия Ульяны», — удивились сходству мамы и дочки подписчики.

Instagram @renatalitvinovaofficiall

Фанаты были поражены, что за столько лет актриса почти не изменилась. 

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«Вы совсем не изменились, ни капельки»;

«Прошло 20 лет, а вы не изменились совсем»;

«И вы остались прежней, такой же нереально стильной и красивой!» — заметили фолловеры.

Рената Литвинова снимает фильм «Северный ветер». В съемках кинокартины, помимо актрисы, принимает участие ее дочь. В прокат фильм выйдет зимой 2019 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что фанаты обсуждают фантазийное платье Ренаты Литвиновой.

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