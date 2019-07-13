Рената Литвинова опубликовала в Instagram архивное фото. На нем кинодива в очередной раз демонстрирует свое уникальное чувство стиля. Актриса уже много лет поддерживает имидж загадочной женщины в элегантных нарядах. Фанаты в восторге от того, как выглядит 52-летняя звезда.

«Прошло лет двадцать, но смысл остался тот же. 90-е», — подписала фото артистка.

Многие поклонники отметили, что на архивном снимке Рената Литвинова очень похожа на свою 17-летнюю дочь Ульяну.

«Смотрю на это фото — и вижу вашу дочь»;

«Как Ульяна на вас похожа!»

«Копия Ульяны», — удивились сходству мамы и дочки подписчики.

Instagram @renatalitvinovaofficiall