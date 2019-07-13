Звезда «Дом-2» — Олег Майами — сделал предложение Алене Шишковой на берегу моря при друзьях. Модель согласилась стать его невестой. Видео с помолвкой опубликовал в Instagram сам новоиспеченный жених.

«Алена и Олег станут семьей», — говорит голос за кадром на видео.

Instagram @miamioleg_official

Помолвка знаменитостей не вызвала доверия у подписчиков. Ведь ранее звезды никогда не говорили о романтических чувствах друг к другу. К тому же, Алена Шишкова и Олег Майами недостаточно страстно поцеловались, когда свидетели закричали им: «Горько!» Фолловеры участника «Дома-2» также заметили, что вся компания, включая невесту, в сильном подпитии.

«Не совсем корректное видео. Девушка пьяна. Выставлять такое не порядочно с вашей стороны»;

«Даже пьяная не может расслабится и быть живой»;

«Какие вы пьяные!» — возмущаются фанаты.

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Подписчики обратили внимание на то, что экс-супруг Шишковой — Тимати — вряд ли обрадуется помолвке бывшей жены.

«А голову никто не оторвет за нее?»

«Тимати не против?»

«Тимати уже выезжает!»

«Майями, тебе же *****!» — уверяют фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алена Шишкова рассказала о своих отношения с беременной Решетовой.