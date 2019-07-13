«Тимати выезжает!»: Шишкова согласилась выйти замуж за звезду «Дома-2» — видео

, 23:30 Видео 204

Олег Майами сделал предложение девушке на берегу моря, но поклонники полагают, что молодой человек сильно рискует.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @missalena.92, @miamioleg_official

Звезда «Дом-2» — Олег Майами — сделал предложение Алене Шишковой на берегу моря при друзьях. Модель согласилась стать его невестой. Видео с помолвкой опубликовал в Instagram сам новоиспеченный жених.

«Алена и Олег станут семьей», — говорит голос за кадром на видео.

Instagram @miamioleg_official

Помолвка знаменитостей не вызвала доверия у подписчиков. Ведь ранее звезды никогда не говорили о романтических чувствах друг к другу. К тому же, Алена Шишкова и Олег Майами недостаточно страстно поцеловались, когда свидетели закричали им: «Горько!» Фолловеры участника «Дома-2» также заметили, что вся компания, включая невесту, в сильном подпитии.

«Не совсем корректное видео. Девушка пьяна. Выставлять такое не порядочно с вашей стороны»;

«Даже пьяная не может расслабится и быть живой»;

«Какие вы пьяные!» — возмущаются фанаты.

«Богиня!» Светлана Ходченкова взбудоражила фанатов изгибами тела — фото

Подписчики обратили внимание на то, что экс-супруг Шишковой — Тимати — вряд ли обрадуется помолвке бывшей жены.

«А голову никто не оторвет за нее?»

«Тимати не против?»

«Тимати уже выезжает!»

«Майями, тебе же *****!» — уверяют фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алена Шишкова рассказала о своих отношения с беременной Решетовой.

Читайте также

+12° Днём +18°
Ночью +8°
63.02
0.03 71.01
-0.55
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 июля

Последние новости

0:26
«Мимиметр порвался!» Судзиловская показала милое фото подросшего сына
0:12
«Турция — это первая ласточка»: Слуцкий прокомментировал поставки С-400
0:01
Особенности национальной рыбалки. В России отмечают День рыбака
23:58
Дарья Пынзарь удивила фанатов розовыми волосами — видео
23:44
Видео: Зеленский потребовал обустроить КПП на границе с Крымом
23:30
«Тимати выезжает!»: Шишкова согласилась выйти замуж за звезду «Дома-2» — видео

Сейчас читают

Анфиса Чехова в прозрачной кофте поделилась своим стихотворением
«Благородный секс»: Рита Дакота свела фанатов с ума полуголыми фото
«Даже жаль этого алкаша»: Порошенко снова насмешил украинцев

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги