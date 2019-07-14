Турецкий кондитер в честь первой поставки С-400 в Анкару испек гигантский пирог

Кондитер из турецкого города Бурса Хасан Аджар, рекордсмен Гиннесса в ознаменование первой поставки Анкаре зенитно-ракетного комплекса С-400 испек традиционный пирог (бёрек). Из своего кулинарного произведения внушительных размеров он сделал надпись PUTIN.
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Аджар также остался доволен тем, что ему удалось договориться с компанией-перевозчиком, которая пообещала доставить пирог в Москву Путину.
Семь лет назад этот кондитер попал в Книгу рекордов Гиннесса за изготовление более чем двухкилометрового бёрека.
Россия начала поставку в Турцию зенитно-ракетных комплексов С-400 в пятницу, 12 июля, когда первые компоненты ЗРК были доставлены самолетом на авиабазу под Анкарой.