Турецкий кондитер в честь первой поставки С-400 в Анкару испек гигантский пирог

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Хасан Аджар написал на своем кулинарном произведении PUTIN.

Фото : Zuma\TASS

Кондитер из турецкого города Бурса Хасан Аджар, рекордсмен Гиннесса в ознаменование первой поставки Анкаре зенитно-ракетного комплекса С-400 испек традиционный пирог (бёрек). Из своего кулинарного произведения внушительных размеров он сделал надпись PUTIN.

«Начало поставок в Турцию ЗРК С-400, о которых так много говорили в нашей стране, стало для нас долгожданной новостью. Понимая, насколько это важно для национальной безопасности нашей страны, а также для связей между Турцией и Россией, я хочу внести посильный вклад в развитие отношений между нашими странами», — объяснил он РИА Новости цель своего поступка.

Twitter @Kremlinpool_RIA

Аджар также остался доволен тем, что ему удалось договориться с компанией-перевозчиком, которая пообещала доставить пирог в Москву Путину.

Семь лет назад этот кондитер попал в Книгу рекордов Гиннесса за изготовление более чем двухкилометрового бёрека.

Россия начала поставку в Турцию зенитно-ракетных комплексов С-400 в пятницу, 12 июля, когда первые компоненты ЗРК были доставлены самолетом на авиабазу под Анкарой.

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