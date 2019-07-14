Число госпитализированных после наводнения в Иркутской области увеличилось до 647 человек

Лечебные учреждения Иркутской области продолжают принимать пациентов, которые пострадали в результате наводнения. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб, в настоящее время число госпитализированных после паводка в регионе выросло до 647 человек, из них 145 — дети.

Собеседник агентства также уточнил, что помощь врачей пострадавшим от паводка за это время потребовалась в общей сложности 4 тысячам 345 людям, из которых 3 тысячи 698 человек получили ее амбулаторно.