Число госпитализированных после наводнения в Иркутской области увеличилось до 647 человек

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Всего с начала паводка медицинская помощь потребовалась 4 тысячам 345 пострадавшим.

Фото : Instagram @gorbunov_agen

Тема:
Паводок в Иркутской области 41

Лечебные учреждения Иркутской области продолжают принимать пациентов, которые пострадали в результате наводнения. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб, в настоящее время число госпитализированных после паводка в регионе выросло до 647 человек, из них 145 — дети.

Собеседник агентства также уточнил, что помощь врачей пострадавшим от паводка за это время потребовалась в общей сложности 4 тысячам 345 людям, из которых 3 тысячи 698 человек получили ее амбулаторно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на главу Нижнеудинского района Иркутской области завели уголовное дело. Чиновника обвиняют в том, что при ликвидации последствий паводка вся коммунальная техника района была брошена не на помощь пострадавшим, а на приведение в порядок участка и коттеджа мэра.

Тема:
Паводок в Иркутской области 41
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