Спасал свое имущество: На главу Нижнеудинского района завели уголовное дело

Развитие скандала в Приангарье. Чиновнику, который спасал себя, а не людей — придется ответить. В отношении главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова возбуждено уголовное дело. Поводом послужило появившееся в сети видео, как при ликвидации последствий паводка вся коммунальная техника района была брошена не на помощь пострадавшим, а на приведение в порядок участка и коттеджа мэра.

Тем временем, в Иркутской области сегодня объявлен траур по жертвам разрушительного наводнения. По последним данным, стихия унесла жизни 25 человек. О судьбе еще девяти по-прежнему ничего не известно. Сегодня во всем регионе приспущены флаги, отменены развлекательные програмы и мероприятия.

В больницах остаются полтысячи пострадавших. Среди них много детей. В зоне ЧП продолжают ликвидировать последствия наводения. Военные восстанавливают дороги, а также доставляют гуманитарную помощь.

По последним данным, от паводка пострадали более сотни населенных пунктов. В одном из них — в городе Тулуне — до сих пор стоит вода. Затопленными остаются около 150 жилых домов.