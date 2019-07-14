«Средство от эгоизма»: рассуждения Галкина о детях восхитило фанатов

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой стали любимцами публики едва ли не до своего рождения. Двойняшки Лиза и Гарри неизменно вызывают восторг у почитателей звездной семьи — у малышей даже появились свои фан-страницы.

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Недавно в аккаунте Лизы, созданном поклонниками в Instagram, был опубликован фрагмент архивного интервью Максима Галкина, в котором он говорит о том, как Лиза и Гарри изменили его жизнь. Артист называет детей «универсальным средством от эгоизма». Пародист уверен: человек становится счастливым, когда живет ради кого-то, а не ради себя.

«Это совершенная правда!»

«Максим прав на 100 процентов!» — восхитились поклонники житейской мудростью артиста.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лиза Галкина поразила отца новым талантом.