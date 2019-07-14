«Пусть соперницы боятся!»: новая программа Медведевой восхитила фанатов

Евгения Медведева показала поклонникам небольшой отрывок из своей новой программы. Эффектным видео фигуристка поделилась на своей странице в Instagram.

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Как пояснила сама Медведева, это фрагмент из свободной программы для сезона 2019–2020 годов под названием «Мемуары гейши». Также Евгения рассказала, что хореографом выступила Ше-Линн Брун из Канады — женщина работала со многими именитыми фигуристами мира.

«Черт, Медведева, это шикарно!»

«Я увижу это вживую и буду плакать прямо там!»

«Класс! Пусть соперницы боятся!» — выразили восхищение подписчики российской спортсменки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что болельщики угрожали фигуристке Медведевой во время турне по Японии.