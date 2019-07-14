Момент смертельного ДТП с троллейбусом в Петербурге попал на видео

В сети опубликована запись видеорегистратора петербургского троллейбуса, который протаранили «Жигули» 13 июля.

На кадрах видно, как легковой автомобиль на большой скорости врезается в заднюю часть общественного транспорта, стоящего на светофоре на пересечении Минеральной улицы и Кондратьевского проспекта. Как сообщают свидетели, стрелка спидометра в «Жигулях» застыла на 90 километрах в час, а тормозной путь растянулся на 50 метров.

В результате ДТП погиб водитель и пассажирка отечественной легковушки. По предварительным данным, погибшие являлись сотрудниками предприятия «Горэлектротранс». В салоне троллейбуса никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места смертельного ДТП с троллейбусом.