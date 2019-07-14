Момент смертельного ДТП с троллейбусом в Петербурге попал на видео

, 16:26 Видео 216

В результате столкновения погибли два человека.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ВКонтакте @spb_today, @nevzorov665

В сети опубликована запись видеорегистратора петербургского троллейбуса, который протаранили «Жигули» 13 июля.

На кадрах видно, как легковой автомобиль на большой скорости врезается в заднюю часть общественного транспорта, стоящего на светофоре на пересечении Минеральной улицы и Кондратьевского проспекта. Как сообщают свидетели, стрелка спидометра в «Жигулях» застыла на 90 километрах в час, а тормозной путь растянулся на 50 метров.

В результате ДТП погиб водитель и пассажирка отечественной легковушки. По предварительным данным, погибшие являлись сотрудниками предприятия «Горэлектротранс». В салоне троллейбуса никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места смертельного ДТП с троллейбусом.

Читайте также

+19° Днём +19°
Ночью +9°
63.02
0.03 71.01
-0.55
Гороскоп на 14 июля: Скорпионы, ваш выход!

Последние новости

17:13
Неизвестный обстрелял лодку с детьми и взрослыми на озере в Ленобласти — фото
16:58
Один кандидат в депутаты Верховной рады обвинил другого в покушении на его жизнь
16:43
Подозреваемый в убийстве стюардессы рассказал, что выкупил ее из стрип-клуба
16:26
Момент смертельного ДТП с троллейбусом в Петербурге попал на видео
16:10
«Пусть соперницы боятся!»: новая программа Медведевой восхитила фанатов
15:55
Синоптики сообщили, когда в Центральную Россию вернется летняя погода

Сейчас читают

«А замуж-то как хочется!»: Соцсети застыдили Бузову за непристойности
«Хулиганка!»: Анна Нетребко в мини-юбке и шикарных босоножках спела на столе
Лолита Милявская рассказала о главных качествах будущего супруга

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги