Видео: два человека погибли при столкновении авто с троллейбусом в Петербурге

В Петербурге два человека погибли в ДТП с участием троллейбуса. Трагедия произошла вечером в субботу, 13 июля.

Известно, что ДТП случилось на пересечении Кондратьевского проспекта и Минеральной улицы — столкнулись троллейбус и легковой автомобиль марки ВАЗ. Водитель «легковушки» — мужчина 47-ми лет — и ехавшая с ним женщина скончались на месте столкновения. Предварительно, в автомобиле ехали сотрудники Горэлектротранса. Официального подтверждения от компании не было.

По предварительным данным, ВАЗ въехал в заднюю часть троллейбуса в тот момент, когда общественный транспорт остановился на запрещающий сигнал светофора.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Петербурге на Митрофаньевском шоссе произошло серьезное массовое ДТП.