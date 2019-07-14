Пассажирский Як-42, выполнявший рейс из Сургута, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после приземления в саратовском аэропорту «Центральный».

Как стало известно 5-tv.ru, на борту лайнера находились более 111 пассажиров и три члена экипажа. В результате ЧП никто не пострадал. На место прибыли экстренных службы. Людей из самолета на автобусах перевезли в здание воздушной гавани. Сам самолет повреждений также не получил. По предварительной информации, у самолета отказала гидросистема.

Точную причину инцидента установят в ходе проверки, которую инициировали в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об экстренной посадке Ан-2 в Тюменской области.