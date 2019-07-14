Медведчук рассказал о масштабах влияния США на Украину

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По словам главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», ни о каком суверенитете Незалежной речи не идет.

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Фото, видео : ТАСС/Федосенко Наталия, /Бобылев Сергей, /ZEUS

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал причину, из-за которой его страна крайне ограничена в проявлении своей реальной политики. Как он написал в Twitter, «начиная с 2014-го, Украина находится под сильным внешним управлением США».

По словам Медведчука, это влияет на суверенитет и независимость Украины.

«Говорить, что новая украинская власть что-то может совершить без оглядки на Вашингтон, очень сложно», — уверен политик.

Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник высказывал схожее мнение. Он заявлял, что так как в стране министерские посты занимают иностранцы, то это не что иное, как прямое управление государством.

В начале июня президент США Дональд Трамп официально пригласил Зеленского в Вашингтон, однако к более конкретным шагам, например, объявлении даты визита, Белый дом до сих пор не перешел.

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