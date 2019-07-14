«Нимфа»: снимок Михалковой в мокром платье на пляже очаровал фанатов

, 21:54 Фото 1 492

Тропический кадр звезда шоу «Уральские пельмени» опубликовала вместе с рассуждениями о совершенстве тела и работе над собой.

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Фото, видео : Instagram @mihalkova

Юлия Михалкова снова порадовала подписчиков сексуальным снимком. Фотографию, появившуюся на странице звезды шоу «Уральские пельмени», актриса сопроводила текстом о самосовершенствовании.

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В кадре Михалкова позирует в светлом платье на мокром песке. Юлия сидит, опершись на ствол поваленного дерева.

«Работаю над собой всегда! Я „создаю“ себя не на лето, не к отпуску, а навсегда!» — подписала снимок артистка.

Instagram @mihalkova

Поклонники по достоинству оценили и стремление Михалковой к совершенству своего здоровья и тела, и видимыми результатами этого стремления.

«Какая же вы красивая, талантливая!»

«Тропиканка-красотка!»

«Нимфа или волхва. Красавица», — пишут очарованные пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Юлия Михалкова раззадорила фанатов горячим видео с тренировки.

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