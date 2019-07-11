Юлия Михалкова раззадорила фанатов горячим видео с тренировки

Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова продемонстрировала поклонникам, как поддерживает идеальную фигуру занятиями в фитнес-зале. На кадрах артистка делает упражнение для укрепления ягодиц.

Видимо, своим примером Юлия решила мотивировать фанатов заниматься спортом. Знаменитость уже не в первый раз выкладывает видео со своих тренировок. От фигуры Михалковой подписчики всегда приходят в восторг. Однако некоторые комментаторы не верят, что звезда посещает зал на постоянной основе.

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«Показуха?»

«Юля, вы перепутали, это не сцена, а спортзал»;

«Удобно с помадой и распущенными волосами?» — посмеиваются фолловеры.

Впрочем, большинство подписчиков всегда в восторге от кадров из фитнес-зала, где их любимица занимается физическими нагрузками.

Ранее, 5-tv.ru сообщал, что Юлия Михалкова в алом платье восхитила фанатов «бесконечными» ногами.