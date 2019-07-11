Юлия Михалкова раззадорила фанатов горячим видео с тренировки

, 21:52 Видео 93

Звезда «Уральских пельменей» показала, как поддерживает свою идеальную фигуру.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @mihalkova

Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова продемонстрировала поклонникам, как поддерживает идеальную фигуру занятиями в фитнес-зале. На кадрах артистка делает упражнение для укрепления ягодиц.

Видимо, своим примером Юлия решила мотивировать фанатов заниматься спортом. Знаменитость уже не в первый раз выкладывает видео со своих тренировок. От фигуры Михалковой подписчики всегда приходят в восторг. Однако некоторые комментаторы не верят, что звезда посещает зал на постоянной основе.

59-летняя Лариса Вербицкая раскрыла секрет борьбы с целлюлитом

«Показуха?»

«Юля, вы перепутали, это не сцена, а спортзал»;

«Удобно с помадой и распущенными волосами?» — посмеиваются фолловеры.

Впрочем, большинство подписчиков всегда в восторге от кадров из фитнес-зала, где их любимица занимается физическими нагрузками.

Ранее, 5-tv.ru сообщал, что Юлия Михалкова в алом платье восхитила фанатов «бесконечными» ногами.

Читайте также

+13° Днём +20°
Ночью +13°
62.99
-0.81 71.01
-0.55
Гороскоп на 11 июля: Рыбы, вас ждет вселенское счастье!

Последние новости

22:07
Глава крымского управления МВД снят с поста
21:52
Юлия Михалкова раззадорила фанатов горячим видео с тренировки
21:40
Следователи изучают протоколы Совбеза периода правления Порошенко
21:25
Наташа Королева заинтриговала фанатов игривым роликом со съемок клипа
21:15
Зеленскому показали первую убитую в его президентство мирную жительницу Донбасса
20:56
«Неземная»: «русская Кардашьян» в бикини восхитила фанатов — фото

Сейчас читают

Мария Порошина тайно встречается с Ярославом Бойко? — фото
Звезда сериала «САШАТАНЯ» похвасталась новой стрижкой
«Вау!» Ким Кардашьян в ослепительно белом бикини порадовала фанатов

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги