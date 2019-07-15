Список погибших в ДТП с автобусом в Башкирии (18+)

5-tv.ru публикует список жертв ДТП, которое произошло в Башкирии вечером в воскресенье, 14 июля. На трассе Уфа — Белорецк перевернулся автобус с туристами из Татарстана. В результате из 40 пассажиров 16 человек пострадали и были госпитализированы, шесть человек погибли.

Ильдар Ю. Георгий И. Богдан С. Айгуль С. Евгений Т. Асия Г.

По факту смертельной аварии было возбуждено уголовное дело по двум статьям. Обстоятельства ДТП выясняются, по предварительной информации причиной трагедии мог стать сильный ливень, об этом рассказал водитель автобуса, которому посчастливилось выжить. Сейчас он отправлен на медицинское освидетельствование на предмет наличия алкоголя в крови.