Список погибших в ДТП с автобусом в Башкирии (18+)

, 0:34 Внимание: шокирующие кадры! 63

Смертельная авария произошла вечером в воскресенье, 14 июля, на трассе Уфа — Белорецк.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Пресс-служба ГУ МЧС России/ТАСС, Пятый канал

5-tv.ru публикует список жертв ДТП, которое произошло в Башкирии вечером в воскресенье, 14 июля. На трассе Уфа — Белорецк перевернулся автобус с туристами из Татарстана. В результате из 40 пассажиров 16 человек пострадали и были госпитализированы, шесть человек погибли.

  1. Ильдар Ю.
  2. Георгий И.
  3. Богдан С.
  4. Айгуль С.
  5. Евгений Т.
  6. Асия Г.

По факту смертельной аварии было возбуждено уголовное дело по двум статьям. Обстоятельства ДТП выясняются, по предварительной информации причиной трагедии мог стать сильный ливень, об этом рассказал водитель автобуса, которому посчастливилось выжить. Сейчас он отправлен на медицинское освидетельствование на предмет наличия алкоголя в крови.

Читайте также

Опубликовано видео с места ДТП с кортежем Зеленского и детскими автобусами

Автомобили из кортежа Зеленского попали в ДТП с автобусами, в которых ехали дети
+12° Днём +20°
Ночью +9°
63.02
0.03 71.01
-0.55
Гороскоп на 14 июля: Скорпионы, ваш выход!

Последние новости

0:50
Опубликовано видео с места ДТП с кортежем Зеленского и детскими автобусами
0:34
Список погибших в ДТП с автобусом в Башкирии (18+)
0:19
Опубликовано видео с места крушения вертолета, где погиб глава ФСЛА (18+)
0:01
«Побочка от хлоргексидина»: Резко «постаревшая» Кристина Асмус напугала фанатов
23:38
Джокович переиграл Федерера в финале Уимблдона
23:22
Автомобили из кортежа Зеленского попали в ДТП с автобусами, в которых ехали дети

Сейчас читают

«Восхитительные коленки»: Пегова похвасталась фото с пляжа
«Младенец с картин Леонардо»: Наталья Штурм похвасталась маленьким внуком
Видео: Пять человек погибли в страшной аварии на трассе Белорецк — Уфа

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги