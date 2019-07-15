Опубликовано видео с места ДТП с кортежем Зеленского и детскими автобусами

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Колонна автобусов с детьми попала в аварию в Запорожской области Незалежной.

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Фото, видео : ТАСС / Архип Верещагин, YouTube @//Accidents news

Три автомобиля из кортежа лидера Незалежной Владимира Зеленского попали в аварию с детскими автобусами, которые везли несовершеннолетних с курортов. Об этом пишет Страна.UA. Как сообщает издание, ДТП случилось в Запорожской области.

На кадрах, которые оказались в распоряжении 5-tv.ru видно, что в результате аварии один из автобусов съехал в кювет, но не перевернулся. По информации стражей порядка, никто не пострадал. Сотрудникам Страна.UA удалось узнать, что ДТП произошло, когда два Volkswagen Touareg из кортежа Владимира Зеленского и автомобиль службы безопасности главы государства начали обгонять колонну автобусов с детьми.

По предварительным данным, кортеж лидера Незалежной возвращался в Киев. При этом самого Владимира Зеленского в момент аварии на месте не было, он летел в столицу страны на самолете. Сейчас обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что стала известна причина, из-за которой могло произойти смертельное ДТП в Башкирии.

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