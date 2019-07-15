Россияне смогут снимать наличные в кассах магазинов по всей стране

В России намереваются расширить эксперимент по снятию наличных средств с банковских карт на кассах в магазинах. Об этом сообщают «Известия».

Пока в эксперименте участвуют только жители нескольких малонаселенных пунктов, но, как пишет издание, в скором времени возможностью смогут пользоваться покупатели по всей России.

Сообщается, что к программе по снятию кэша на кассах присоединился ритейлер «Пятерочка». Снимать наличку в магазинах этой сети можно будет при одном обязательном условии — необходимо будет купить что-либо.

Специалисты считают, что нововведение положительно повлияет на торговых сети, поскольку таким образом магазины смогут отбить расходы на эквайринг — так называют прием к оплате платежных карт в качестве средства оплаты товара.

Впрочем, некоторые эксперты утверждают, что навязывание совершения покупок ради снятия наличных денег противоречит правилам Ассоциации банков РФ, которая и проводит эксперимент.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что рубль был назван самой недооцененной валютой в мире.