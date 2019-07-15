«Плохо, когда уходят такие люди»: вице-президент ФСЛА о гибели Игоря Никитина

, 7:08 Эфирная новость 75

Глава Федерации сверхлегкой авиации разбился на вертолете в воскресенье, 14 июля.

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Фото, видео : РИА Новости / Максим Блинов, Пятый канал

По факту крушения вертолета в подмосковном Солнечногорске, где 14 июля погибли два человека, заведено уголовное дело. По версии следователей жесткая посадка могла произойти из-за нарушения правил безопасности полета.

Вертолет Robinson рухнул в Московской области. В салоне находился глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин. Несколько лет назад он был инструктором Владимира Путина, и обучал его полету на дельталете. В частности для участия в проекте по спасению занесенного в Красную книгу журавля-стерха в 2012 году.

«Плохо, когда уходят такие люди. Нас, к сожалению, итак, очень мало — людей, которые очень активные. Хочу напомнить, что Игорь Никитин всю жизнь посвятил сверхлегкой авиации, у него очень много научных трудов. Для нас всех это очень большая утрата», — рассказал первый вице-президент Федерации сверхлегкой авиации России Сергей Минигулов.

Личность второго погибшего в результате крушения устанавливается. По некоторым данным, накануне вертолет вылетел с аэродрома Шевлино и должен был вернуться туда же.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с места крушения вертолета, где погиб глава ФСЛА.

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