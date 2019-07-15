Дополнительный выходной может появиться у россиян

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Россияне старше 40 лет смогут получить дополнительный выходной для прохождения диспансеризации.

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Фото, видео : ТАСС / Сергей Бобылев

Россиянам могут добавить один дополнительный выходной день для прохождения диспансеризации. С такой инициативой выступил Минтруд, сообщает «Российская газета».

Сейчас выходные для прохождения диспансеризации предоставляются россиянам предпенсионного и пенсионного возраста. Теперь же речь идет о расширении возрастной категории, которая может претендовать на дополнительный выходной — предоставлять свободный от работы день предлагается всем россиянам от 40 лет.

Кроме того, в Академии труда и социальных отношений отмечают, что может быть рассмотрена возможность предоставления двух или даже трех выходных дней — для исследований и процедур, которые невозможно провести за одни сутки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Всероссийская диспансеризация взрослого населения пройдет в 2019–2020 годах.

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Дополнительный выходной может появиться у россиян

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