Дополнительный выходной может появиться у россиян

Россиянам могут добавить один дополнительный выходной день для прохождения диспансеризации. С такой инициативой выступил Минтруд, сообщает «Российская газета».

Сейчас выходные для прохождения диспансеризации предоставляются россиянам предпенсионного и пенсионного возраста. Теперь же речь идет о расширении возрастной категории, которая может претендовать на дополнительный выходной — предоставлять свободный от работы день предлагается всем россиянам от 40 лет.

Кроме того, в Академии труда и социальных отношений отмечают, что может быть рассмотрена возможность предоставления двух или даже трех выходных дней — для исследований и процедур, которые невозможно провести за одни сутки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Всероссийская диспансеризация взрослого населения пройдет в 2019–2020 годах.