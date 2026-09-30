Путин заявил, что наш народ не сломить и не запугать никому

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 34 0

В период выборов в Государственную думу ВСУ атаковали избирательные участки.

Путин об обстреле избирательных участков — видео

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Тема:
Выборы в Госдуму — 2026

Российский народ не сломить и не запугать никому. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на первом заседании нового созыва Госдумы.

«Давайте поприветствуем наших, ваших коллег, и их избирателей, которые пришли на участки для голосования, не испугались обстрелов и угроз, подтвердили свой исторический выбор и вновь доказали, что наш народ не сломить и не запугать никому», — заявил глава государства.

Глава государства также отметил символичность даты проведения заседания в связи с началом работы депутатов от четырех регионов, которые впервые вошли в состав парламента.

В период выборов в Государственную думу ВСУ атаковали избирательные участки. Удары наносились в дни голосования, а перед основным днем выборов была предпринята попытка массированной атаки на Москву.

Также сообщалось о повреждении зданий, где располагались территориальные и участковые избирательные комиссии. В результате атак в десяти регионах были повреждены или разрушены 74 объекта.

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила о гибели шести членов избирательных комиссий во время выборов.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
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