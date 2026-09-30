Раненые пилоты самолета Flydubai госпитализированы

Раненые пилот и второй пилот самолета авиакомпании Flydubai, летевшего из Дубая в Израиль, госпитализированы. Об этом сообщил мониторинговый канал Ynet alarm.

«Пилот и второй пилот, находившиеся на борту рейса авиакомпании „Fly Dubai“, госпитализированы», — гласит сообщение.

Ранее один из пилотов рейса Дубай — Тель-Авив совершил попытку теракта на высоте в десять тысяч метров — он резко отправил самолет в пике, а также атаковал своего товарища ножом. Второй пилот вступил в драку и был ранен. В итоге агрессора удалось обезвредить совместными силами экипажа. Также был ранен капитан корабля — он скончался.

Борт передал сигнал ЧП, однако после стабилизации полета совершил благополучную посадку.

Раненый ножом пилот потерял много крови. Также, судя по сообщению, нападавший тоже получил травмы.

Ранее стало известно, что устроивший поножовщину мужчина родом из Омана. Это осложняет политический фон происшествия — государство находится в обостренных отношениях с Израилем на фоне конфликта в ближневосточном регионе. Точный мотив, тем не менее, еще устанавливается.

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