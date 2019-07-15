Пожары в Восточной Сибири добрались до заповедников и детских лагерей

В соседней с Иркутской областью Бурятии введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Закрыт для посещения Забайкальский национальный парк. А в Улан-Удэ лишь к утру удалось ликвидировать крупное возгорание. Пламя остановили за десятки метров до ближайшего поселка Сотниково. Из местного лагеря отдыха эвакуировали больше сотни детей.

Немного легче дышать сегодня стало красноярцам. Смог от пожаров, окутавший город в выходные, пошел на спад. Но позитивных прогнозов синоптики пока не дают.

За сутки площадь лесных пожаров в регионах увеличилась до 155 тысяч гектаров. В Бурятии, Красноярском крае и Свердловской области огонь уже добрался до заповедников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о мощных пожарах в Турции. Туристы покидают отели.