«Милота зашкаливает»: фото Хабенского с подросшей дочкой умилило фанатов

Супруга Константина Хабенского поделилась трогательным семейным кадром. Милое фото актера с подросшей дочкой Ольга Литвинова опубликовала на своей странице в Instagram.

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Instagram @olga.litvinova.1

На снимке Константин сидит в гамаке на фоне бассейна. На руках актер держит маленькую Сашу — белокурая девочка одета в белые бриджи и тунику в красный горох. Девочка прижалась к отцу и придерживает его за руку.

«Как же она выросла! А папины объятия никто и ничто не заменит»;

«Самые крепкие и ласковые объятия!»;

«Милота этого фото зашкаливает», — написали подписчики Ольги.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что жена Хабенского опубликовала трогательное фото с мужем с отдыха.