Игрок ХК «Спартак» Котляровский попался за рулем BMW с поддельными правами

Неприятный инцидент, который может закончиться уголовным делом, произошел в субботу, 13 июля, с игроком московского хоккейного клуба «Спартак» Михаилом Котляровским.

Молодого человека за рулем BMW остановили сотрудники столичной дорожной полиции на востоке Москвы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, в ходе проверки документов они вызвали у правоохранителей подозрение. После проведенной экспертизы окончательно стало ясно, что они поддельные.

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Обстоятельства происшествия уточняются. Официального заявления от игрока или клуба пока не поступало. Предварительно известно, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье — «Подделка документов».

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