Игрок ХК «Спартак» Котляровский попался за рулем BMW с поддельными правами

, 9:58 9

Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье — «Подделка документов».

Фото : ХК «Спартак»

Неприятный инцидент, который может закончиться уголовным делом, произошел в субботу, 13 июля, с игроком московского хоккейного клуба «Спартак» Михаилом Котляровским.

Молодого человека за рулем BMW остановили сотрудники столичной дорожной полиции на востоке Москвы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, в ходе проверки документов они вызвали у правоохранителей подозрение. После проведенной экспертизы окончательно стало ясно, что они поддельные.

Фото: В сети обсуждают «тайную свадьбу» Юлии Барановской

Обстоятельства происшествия уточняются. Официального заявления от игрока или клуба пока не поступало. Предварительно известно, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье — «Подделка документов».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о задержании звезды фильма «Легенда № 17» Тимура Ефременкова.

Читайте также

+17° Днём +20°
Ночью +9°
63.02
0.03 71.01
-0.55
Гороскоп на 15 июля: Вы непобедимы, Стрельцы!

Последние новости

9:58
Игрок ХК «Спартак» Котляровский попался за рулем BMW с поддельными правами
9:41
Водитель перевернувшегося в Башкирии автобуса уже привлекался за нарушения ПДД
9:30
Фото: звезда «Зачарованных» пришла на украинский кинофестиваль в платье-зоопарке
9:21
На ЛАЭС высадился студенческий десант
9:05
Бывшая «Ранетка» закрутила роман после скандального развода — фото
8:49
Дополнительный выходной может появиться у россиян

Сейчас читают

А трусы где? Невеста Джейсона Стейтема сразила фанатов эффектным платьем
«И не поплакаться»: Максим Виторган рассказал о скончавшейся от рака матери
«Красавицы»: Юлия Савичева впервые показала свою дочь — фото

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги