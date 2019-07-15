«Решила не засорять интернет»: звезда «Склифосовского» развеяла слухи о болезни

Мария Куликова обратилась к подписчикам после слухов о своей страшной болезни. Звезда сериала «Склифосовский» опубликовала видео на своей странице в Instagram.

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В социальных сетях актриса не делала публикаций больше месяца — из-за этого стали распространяться слухи о том, что женщина серьезно больна. Однако сама Куликова объясняет — она просто не видела необходимости что-либо писать, поскольку у нее не происходило ничего необычного.

«Хочу сказать всем тем, кто искренне переживает, что я жива-здорова, со мной все хорошо. Я просто решила не засорять интернет-пространство будничными историями. Ну не было каких-то ярких событий, которыми хотелось поделиться!» — сообщила артистка своим фолловерам.

Прокомментировала Куликова и информацию о том, что из-за ухудшения самочувствия она якобы отдала сына на воспитание бывшему мужу, передает издание «Дни.ру».

«Ваня — не брошенка. Мы скоро с ним улетаем», — произносит артистка. Однако на последнем слове видео обрывается и остается неясным, куда именно Мария собирается отправиться с сыном.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Мария Куликова рассказала о сложном решении перед смертью матери.