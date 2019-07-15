Двое пострадавших при пожаре под Саратовом военных скончались

Двое из четырех военнослужащих, пострадавших при пожаре в Саратовской области, скончались. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда регионального правительства Романа Бусаргина.

Отмечается, что погибшие получили не совместимые с жизнью ожоги при возгорании во время перекачки топлива из цистерны 13 июля. ЧП произошло на военном аэродроме у поселка Сенной. В результате инцидента пострадали два контрактника и два солдата срочной службы, их госпитализировали в тяжелом состоянии. Что стало причиной происшествия, устанавливают специалисты.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места пожара на аэродроме под Саратовом.