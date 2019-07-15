«Люсик плюс лестница»: Божена Рынска рассказала о травме на съемках

Поклонники Божены Рынски переживают за здоровье журналистки. Женщина пожаловалась на своей странице в Instagram на сломанную руку.

История любви Гигинеишвили и Оболенцевой — как все начиналось

Instagram @bozhenarynska

Рынска опубликовала фотографию, на которой она полулежит на диване с загипсованной рукой на перевязи. У ног Божены улегся ее пес Люсик — как пояснила писательница, он и стал одной из причин ее травмы.

«Двойной перелом, оскольчатый. Правая рука не работает. Люсик плюс скользкая лестница», — рассказала Рынска подписчикам.

Божена также сообщила, что получила травму во время поездки «на съемки в усадьбу». Судя по предыдущей публикации, речь идет об усадьбе Ореховно в Псковской области. Однако о том, какие именно съемки проходили в этой локации, информации нет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Божена Рынска сменила фамилию.